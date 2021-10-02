Оренбург, 2 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области выделен миллион рублей за поимку убийцы трёх студенток. Такое решение принял губернатор Денис Паслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства предусмотрены в резервном фонде регионального бюджета. Они предназначены за любую информацию, которая поможет установить лиц, причастных к совершению преступления, и раскрыть это преступление. Готовые помочь следствию могут звонить по телефонным номерам +7 951 038-66-14 и +79 619 199 994.

Паслер призвал жителей региона объединиться и помочь следственным органам. «Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто», — отметил губернатор. Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено в Гае.