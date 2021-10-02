Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Актёр сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» рассказал, как относится к тому, что во втором сезоне шоу появится персонаж Джедис, которого играет актриса Поллианна Макинтош. Об этом 2 октября сообщает портал Comcibook.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

«Вы знаете, эта сюжетная линия уже так сложилась, и уходит так глубоко, что может сгибаться и сдвигаться в любой момент, и вещи сливаются друг с другом», — сказал Нико Торторелла, исполняющий в шоу роль Феликса Карлуччи.

«Было здорово, что Поллианна приехала и присоединилась к этому сезону», — добавил актёр, отметив, что Макинтош привнесла в сериал «силу» Джедис, которая повлияет на историю «Мира за пределами».

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1444142597585444864

Отметим, пока создатели сериала держат в секрете информацию о том, какая миссия стоит перед Джедис, которая предстала в недавнем трейлере в образе офицера Войск Гражданской Республики. Премьера второго сезона шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» состоится на канале CBS 3 октября 2021 года.