Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с требованием принудить социальную сеть микроблогов Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что страница Трампа в Twitter в свое время стала настоящим культурным и политическим явлением. Став президентом США, Трамп активно писал в Twitter, делая через эту соцсеть политические заявления. За аккаунтом Трампа следил почти весь мир.

Демократическая партия США, ведя с Трампом бескомпромиссную политическую войну, в самый острый период президентской предвыборной кампании 2020 года добилась блокировки аккаунта Трампа без объяснения причин.

Трамп выборы проиграл, но его аккаунт так и остался заблокированным.