Вашингтон, 2 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с требованием принудить социальную сеть микроблогов Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, что страница Трампа в Twitter в свое время стала настоящим культурным и политическим явлением. Став президентом США, Трамп активно писал в Twitter, делая через эту соцсеть политические заявления. За аккаунтом Трампа следил почти весь мир.

Демократическая партия США, ведя с Трампом бескомпромиссную политическую войну, в самый острый период президентской предвыборной кампании 2020 года добилась блокировки аккаунта Трампа без объяснения причин.

Трамп выборы проиграл, но его аккаунт так и остался заблокированным.