Ньюарк, США, 2 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» нанес поражение с крупным разгромным счетом команде «Нью-Йорк Рейнждерс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) slgckgc Вратарь хоккейного клуба «Нью-Джерси Дэвилз»

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой хозяев со счетом 7:1.

У «Дэвилз» шайбы забили Пи Кей Суббэн (5-я минута), финский форвард Янне Куокканен (7-я, в большинстве), Тайс Томпсон (13-я), чешские нападающие Томаш Татар (27-я) и Павел Заха (48-я, в большинстве), а также Джими Веси (57-я) и Дуосон Мерсер (58-я).

Автором единственного гола «Рейнджерс» стал шведский нападающий Мика Зибанеджад (17-я, в большинстве).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил три шайбы и был заменен на 32-й минуте. Его одноклубник — российский форвард Кравцов Виталий, не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Нью-Джерси» 5 октября примет у себя клуб «Вашингтон Кэпиталз», а «Рейнждерс» 6 октября на выезде встретится с командой «Бостон Брюинз».