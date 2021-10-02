Томск, 2 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Томске на базе медико-санитарной части №2 открылось отделение на 45 коек для госпитализации детей с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ранее дети лечились в детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева.

Дети в медицинских масках

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По словам замначальника областного департамента здравоохранения Наталии Метелевой, решение было принято в связи с большей доступностью наблюдения детей узкими специалистами из детского отделения медсанчасти.

«Ранее, в случае такой необходимости, специалисты приглашались на осмотр в детскую инфекционную больницу. Кроме того, в медико-санитарной части есть возможность госпитализации детей вместе с родителями», — добавила она.

При этом в инфекционной больнице будут лечить детей с другими инфекционными заболеваниями.