Сан-Диего, США, 2 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Григору Димитрову из Болгарии в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Болгарский спортсмен обыграл теннисиста из России в трех сетах со счетом 6:1, 1:6, 6:2.

Матч продолжался в течение 1 часа 49 минут. За это время Карацев два раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать три из четырех брейк-пойнтов. Его соперник за это же время подал навылет два раза, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

Отметим, ранее другой российский теннисист Андрей Рублевуверенно обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана в матче четвертьфинала турнира в Сан-Диего.