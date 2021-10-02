Омск, 2 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Власти Омской области и Казахстана будут совместно следить за качеством воды в реке Иртыш. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, этот вопрос был поднят на встрече губернатора Александра Буркова с вице-министром экологии соседнего государства Ахметжаном Примкуловым.

Ninara Омск. Вид на Иртыш

В частности, стороны договорились о проведении совместного отбора проб. Позже Казгидромет и Росгидромет определятся с местами забора проб и их периодичностью.

«Минприроды Омской области предложило создать электронную модель реки Иртыш по типу модели реки Урал. С её помощью можно контролировать потоки воды в режиме онлайн, загрязняющие вещества», — добавили в правительстве.

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