Тирасполь, 2 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В ходе 1107 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 279 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 56 365 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 535 человек, в том числе 121 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1352 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали семь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1210 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 279 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 69 человек. В республике зафиксировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что накануне глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что распространение коронавируса в республике «набирает обороты». Он призвал сограждан соблюдать меры профилактики эпидемии.