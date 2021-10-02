Токио, 2 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Японская корпорация Honda анонсировала гибридный летательный аппарат для междугородных рейсов. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Honda

Воздушное судно от Honda будет относиться к типу eVTOL — самолётам с вертикальной взлётом и посадкой. Honda eVTOL будет оснащаться гибридным силовым агрегатом с газовой турбиной.

В Honda объяснили выбор в пользу гибридного агрегата из-за малой дальности полётов полностью электрических самолётов. Актуальная рекордная дальность полёта для судна подобного типа составляет около 240 км.

Планируется, что первые прототипы Honda eVTOL будут готовы к 2023 году. Первые лётные испытания гибридной модели в японской корпорации рассчитывают провести в 2025 году. В случае успеха этого проекта гибридный самолёт Honda может получить лётный сертификат к концу текущего десятилетия.