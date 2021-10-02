Минск, 2 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости, его страна превратиться в «единую военную базу с РФ», чтобы противостоять агрессии Запада. Об этом он заявил в интервью CNN.

Шилов Иван Лукашенко

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас на территории Белоруссии российские военные объекты.

Лукашенко также подчеркнул, что на территории Белоруссии нет военных баз иностранных государств, в том числе и российских, при этом есть два объекта РФ, которые, по словам президента Белоруссии, можно считать гражданскими объектами.

Он пояснил, что эти два объекта остались со времен Советского Союза. Это объект для раннего обнаружения пусков ядерных ракет, а также пункт связи с российскими военными кораблями в Атлантическом океане.

«Вот и все базы. Там всего, наверное, 30−40 человек служат, наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные — наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет», — сказал Лукашенко.