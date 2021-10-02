Горно-Алтайск, 2 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (12 новых носителей), Майминского (+8), Усть-Коксинского (+8), Турочакского (+4) и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 21 659.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 44, за весь период — 20 541. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 630, за весь период — 284 563», — отметили в оперштабе.