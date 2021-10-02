Тампа, США, 2 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Каролина Харрикейнз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) WalterPro Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг». Амали-Арена, Тампа

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 8:5.

В составе «Лайтинг» забитыми шайбами отличились чешский нападающий Ондржей Палат (12-я минута), оформивший в матче хет-трик Габриэль Фортье (32-я, 52-я и 57-я, в большинстве), оформивший в игре дубль Кори Перри (34-я, в большинстве и 59-я, в пустые ворота), Пэт Марун (50-я) и Брэйден Пойнт (51-я).

У «Каролины» голами отметились Дерек Степан (7-я), Спенсер Смоллман (15-я), Джордан Мартинук (27-я) и оформивший в матче дубль Си Джей Смит (42-я и 50-я).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче тремя результативными передачами. Его одноклубник — российский защитник «Чикаго» Михаил Сергачев — отдал во встрече один голевой пас.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Тампа» 3 октября на выезде сыграет с клубом «Нэшвил Предаторз», с которым «Каролина» 6 октября встретится на домашнем льду.