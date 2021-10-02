Баку, , 10:16 — REGNUM Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали подозреваемого в шпионаже. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба СГБ.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

«Возникли обоснованные подозрения в государственной измене гражданина Азербайджанской Республики Айдына Заки оглу З. (1970 г.р.), шпионившего в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности АР, оказывавшего представителям спецслужб Армении помощь в проведении враждебной деятельности против нашей страны», — говорится в заявлении СГБ.

Сообщается, что подозреваемому также якобы поручили привлечь к шпионажу ещё двух лиц. По сведениям следователей, он согласился на сотрудничество, находясь «в третьей стране». Задержанный якобы передал армянской стороне сведения о комплектовании личного состава ВС Азербайджана, а также помог «в целенаправленном распространении неправдоподобной информации».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей госизмену. Суд принял решение о его аресте.