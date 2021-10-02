Челябинск, 2 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Челябинской области за 1 октября зафиксировали ещё 26 случаев смерти от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.

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Такое же количество умерших было выявлено и 30 сентября. Всего с начала пандемии по данной причине в регионе скончались уже 3442 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 98 310 носителей коронавируса.