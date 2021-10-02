Москва, 2 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Действие моратория на депортацию нелегальных мигрантов, введенного весной минувшего года из-за пандемии коронавируса, завершилось 1 октября и теперь они могут быть депортированы из России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как отметила 29 сентября на пресс-конференции начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, для тех из иностранных граждан, которые с 30 сентября будут на нелегальном положении с начала октября начинают действовать нормы 115 Федерального закона, позволяющего сотрудникам органов внутренних дел по отношению к ним принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории России.

В то же время, она подчеркнула, что для иностранных граждан, которые с указанной даты будут находиться на российской территории на легальных основаниях, ничего не поменяется.

«Завтра истекает срок действия 364 указа президента РФ от 15 июня 2021 года. Но эта дата, 30 сентября, хотелось бы, чтобы она не пугала тех лиц, которые законно находятся в РФ», — пояснила начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

Также Казакова отметила, что находящиеся в России на законных основаниях мигранты «могут спокойно работать» и не волноваться по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что в создании «искусственного миграционного кризиса» на границе Белоруссии и Польши якобы участвуют «агенты российских и белорусских спецслужб».