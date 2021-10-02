Ростов-на-Дону, 2 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Служебное жильё с начала года получили 350 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) проходящих военную службу в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии, а также члены их семей. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

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Работу по обеспечению военнослужащих помещениями для постоянного проживания ведёт Территориальный отдел «Владикавказский» филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны РФ.

пресс-служба ЮВО «Особое внимание уделяется обеспечению служебными квартирами молодых офицеров — выпускников 2021 года. В этом году в части, дислоцированные в зоне ответственности отдела, прибыло для прохождения военной службы более 100 лейтенантов».

Отмечается, что введённые из-за пандемии коронавируса ограничения не помешали отделению выполнить возложенные на него задачи в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Северной Осетии будет создан полевой лагерь для подготовки подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).