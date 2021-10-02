Москва, 2 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам финала 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC). Телеграмма опубликована на сайте президента России.

Программирование

Путин напомнил, что Россия принимает эти соревнования уже в третий раз. Он подчеркнул, что предыдущие финалы ICPC в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прошли на самом высоком организационном уровне.

«Уверен, что эти состязания станут для участников и гостей большим, запоминающимся событием, послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов», — отметил президент.

Он добавил, что развитие информационных технологий является одним из приоритетов российской политики. Поэтому в стране искренне гордятся успехами наших команд на соревнованиях по программированию.

ICPC является одним из старейших и самых престижных в мире соревнований по программированию. Чемпионаты ICPC проводятся ежегодно с 1977 года.

В 2021 году финал чемпионата ICPC проходит в Москве с 1 по 6 октября. В финальную часть соревнования вышло более 100 команд из 42 стран мира. Россию в финале представляют 15 коллективов.