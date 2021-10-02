Тюмень, 2 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В субботу, 2 октября, во Дворце культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко в Тюмени откроется V Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой», который пройдет с 1 по 4 октября. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

На церемонию открытия приглашены 500 человек из разных регионов России, которые обсудят медиаволонтерство, медицинское, социальное, культурное, экологическое и онлайн-добровольчество. Также «серебряные» добровольцы проведут в реабилитационных центрах мастер-классы для детей и взрослых.

Гостями мероприятия станут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель платформы ДОБРО. рф и депутат Государственной Думы РФ Артем Метелев, директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, представители власти и народный артист России Дмитрий Харатьян.

Во время форума молодые люди посетят образовательные сессии, нетворкинги, TED-лекции от известных спикеров, а также попробуют свои силы в добровольческом квизе.

Кроме того, на площадке форума состоится финал Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой», где авторы лучших проектов из 25 российских регионов представят свои инициативы на публичной защите. Победители станут известны 3 октября.

Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой» — важнейшее событие в области добровольчества среди граждан старшего поколения. В мероприятии традиционно участвуют активные представители «серебряного» волонтерства, региональных органов власти, профессиональные спикеры и эксперты, волонтеры-наставники старше 55 лет, сотрудники региональных центров развития «серебряного» добровольчества «Молоды душой», финалисты Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» и победители мотивационной программы всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память Поколений».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), благотворительный фонд «Память поколений» и правительство Тюменской области.