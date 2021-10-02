Москва, 2 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — 2 октября пройдет традиционная акция «Добрая суббота», посвященная Дню учителя. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День учителя. Советская открытка

В рамках акции школьники в преддверии праздника поздравят пожилых педагогов с Днем учителя, который в России традиционно отмечается 5 октября.

При этом с инициативой проведения акции «Учителю с любовью!» выступили участники региональных команд «Большой перемены», и в ходе нее учащиеся смогут выразить свою благодарность учителям за их труд и заботу, а также поздравить педагогов с наступающим праздником и провести время вместе.

Принять участие в акции могут школьники из всех регионов России. Для этого необходимо поздравить учителей, вышедших на пенсию, а видео опубликовать в комментариях под постом о старте «Доброй субботы» в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #УчителюСЛюбовью #БольшаяПеремена.

Отметим, в 2021 году к «Большой перемене» присоединились более 2,5 млн учеников 5−10 классов и студентов колледжей.