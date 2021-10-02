Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Человечеству пора прекратить конфликты во всём мире и вступить в новую эру мира, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 2 октября в социальной сети Twitter.

Karthickalan Махатма Ганди

Генсек ООН напомнил, что в день рождения Махатмы Ганди — 2 октября — отмечается Международный день ненасилия. Гутерриш призвал в этот день вспомнить об идеях индийского политического деятеля и взять обязательства по улучшению мира.

«Закончилось время ненависти, раздоров и конфликтов. Пора вступить в новую эру мира, доверия и терпимости», — призвал глава ООН.

Международный день ненасилия установлен резолюцией Организации Объединённых Наций в 2007 году. Целью этого международного дня является утверждение идей мира и отказа от насилия.