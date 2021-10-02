Иркутск, 2 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. За время существования Байкальской природоохранной прокуратуры она остановила и предотвратила строительство трех заводов по розливу воды из Байкала, которая предназначалась на экспорт. Об этом сообщает канал «Байкал»:

Байкал

»Про один из них знают многие: в 2018 году в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области компания ООО «АкваСиб» начала строительство завода по розливу воды. Этот факт всколыхнул общественность, не в последнюю очередь потому, что в компании обнаружился китайский капитал.

И тут началось желтое брожение в народе, мол, китайцы выпьют весь Байкал. Экологи заявили, что прокладка труб по местности, где гнездятся птицы, в том числе редкие, невозможна. Был долгий скандал, на котором приподнялись все, кто смог.

К примеру, стилист Сергей Зверев, уроженец здешних мест, присвоил себе звание защитника Байкала, хотя что он конкретно сделал, никто не знает. Был суд, который нашел нарушения природоохранного законодательства. Строительство завода запретили, то, что уже было возведено, снесли.

Про два других завода широкой общественности не было известно, так что их строительство прокуратура пресекла без шума. Один из них планировался здесь же, в Култуке, его хотела построить корейская компания, но ей даже не дали начать работы. Второй — в Бурятии, инвестором выступала Пекинская водная компания из Китая. Но и эти планы не воплотились в жизнь.

Но при этом на Байкале есть несколько действующих заводов по розливу воды. Один из крупнейших — в порту Байкал Слюдянского района. Работают совершенно легально.

Существует постановление правительства России «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», свежее — от 31 декабря 2020 года. В документе, как и в предыдущем, есть строчка, которая разрешает добычу питьевой воды. Следовательно, прокуратура не разрешает строительство тех заводов, которые нарушают природоохранное законодательство».

Как сообщало ИА REGNUM, в том, что по уникальным Таловским болотам проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров воды, чиновники поначалу видели лишь пользу — создание 150 рабочих мест. Пришлось вмешаться правоохранителям. Незаконность строительства удалось доказать в суде.

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