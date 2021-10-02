Челябинск, 2 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Челябинской области за 1 октября выявили ещё 389 заразившихся коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 98 310 случаев заражения. Вылечились 83 443 человека.

Среди новых пациентов обнаружили четверых школьников. Общее количество больных COVID-19 насчитывается 10 113 пациентов.