Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к федеральному суду штата Флорида с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Об этом 2 октября сообщает агентство Bloomberg.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт», — говорится в материале агентства.

Также уточняется, что запрос бывшего американского лидера о предварительном судебном запрете против соцсети Twitter был подан в федеральный суд штата Флорида вечером 1 октября. Кроме того, отмечается, что в нем Трамп указал, что, по его мнению, Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе США.

Кроме этого, добавляется, что в Twitter не стали комментировать заявление бывшего американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что администрация президента США Джо Байдена 1 октября намерена призвать судью заблокировать закон Техаса об абортах — самый строгий закон об абортах в стране.