Сухум, 2 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В мобильном многопрофильном госпитале Южного военного округа (ЮВО), развёрнутом в Сухуме 18 августа на базе санатория «Айтар», приняли на лечение и консультацию более 800 жителей Абхазии с диагнозом COVID-19. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Мобильный госпиталь

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Из их числа госпитализировано было 192 человека, на амбулаторное лечение направлено 656 человек. Из госпиталя уже выписан 181 человек — все пациенты прошли необходимый курс лечения и получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больные поступают в госпиталь со всех районов Абхазии, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей.

пресс-служба ЮВО «Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут приём пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут».

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны рассчитан на стационарное лечение 100 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, при необходимости есть возможность дополнительно оборудовать ещё 50 койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, медики полевого госпиталя министерства обороны России, прибывшего в Сухум, вылечили первого местного пациента с COVID-19.

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