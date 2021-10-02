Госпиталь ЮВО в Сухуме принял на лечение более 800 больных с COVID-19
Сухум, 2 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В мобильном многопрофильном госпитале Южного военного округа (ЮВО), развёрнутом в Сухуме 18 августа на базе санатория «Айтар», приняли на лечение и консультацию более 800 жителей Абхазии с диагнозом COVID-19. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»
Из их числа госпитализировано было 192 человека, на амбулаторное лечение направлено 656 человек. Из госпиталя уже выписан 181 человек — все пациенты прошли необходимый курс лечения и получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.
Больные поступают в госпиталь со всех районов Абхазии, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей.
Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны рассчитан на стационарное лечение 100 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, при необходимости есть возможность дополнительно оборудовать ещё 50 койко-мест.
Как сообщало ИА REGNUM, медики полевого госпиталя министерства обороны России, прибывшего в Сухум, вылечили первого местного пациента с COVID-19.
Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 160 носителей коронавируса