Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями и помещен в тюрьму, где он объявил голодовку. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в том, что он пробрался в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот.

Накануне выборов в Грузию незаконно проник бывший президент этой страны, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который в 2011 году основал партию «Единое национальное движение». В Грузии Саакашвили грозит тюрьма, так как он заочно осужден по двум уголовным делам. Кроме того, в грузинских судах находятся и другие дела против Саакашвили.

Основная борьба на этих выборах, как, собственно, и во всех избирательных кампаниях в Грузии с 2012 года, разворачивается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционной партией «Единой национальное движение» (ЕНД).

В Грузии сегодня, 2 октября 2021 года, проходят выборы в местные органы власти, в том числе выборы мэра Тбилиси. Граждане Грузии выберут более 2 тысяч членов местных органов самоуправления (сакребуло) и мэров 64 городов. Правом голоса в Грузии обладают 3,4 млн человек. В мэры баллотируется 241 человек, в городские советы — 2,8 тыс. кандидатов. Выборы проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе.

Грузия 2 октября в день местных выборов проходит «испытание на демократию». Об этом заявила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд .

Подробности в материале: В Грузии сообщили о «карусели» на выборах

Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заметили первые нарушения на выборах в Грузии. Об этом 2 октября на экстренном брифинге заявила член ЕНД Ани Цитлидзе .

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проник на грузинскую территорию с целью совершения государственного переворота. Об этом сегодня, 2 октября, в день выборов в местные органы власти Грузии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Об этом: Саакашвили обвинил в своём аресте Путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что задержан по «ложным» приговорам. Об этом говорится в его письме, которое 2 октября обнародовал в Facebook глава телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия .

10:46 02.10.2021

В Грузии накануне арестовали Михаила Саакашвили, который был объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. Главное к этому часу:

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Цитата RT.

10:48 02.10.2021 Госдеп США внимательно наблюдает за тем, как в Грузии развивается ситуация в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает грузинская служба радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Госдеп США отреагировал на арест Саакашвили в Грузии

11:09 02.10.2021 В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления к 10:00 тбилисского времени (9:00 мск) составила 7,41%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани. Об этом: Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования превысила 7% — ЦИК

11:15 02.10.2021 Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии на личном контроле — советник главы офиса президента Украины.

11:18 02.10.2021 Киев ждёт ответ от правительства Грузии в связи с арестом Саакашвили — офис президента Украины.

11:38 02.10.2021 Выборы в Грузии [osce.org].

11:41 02.10.2021 Киев оказал помощь Тбилиси по экстрадиции бывшего начальника военной полиции министерства обороны Мегиса Кардавы, а также была помощь в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 2 октября заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам. Читайте также: Гарибашвили поблагодарил Украину за сотрудничество по делу Саакашвили

11:44 02.10.2021 Спецслужбы Грузии знали о приезде Саакашвили и действовали чётко, чтобы предотвратить беспорядки, жертвы и ажиотаж — глава СГБ.

11:56 02.10.2021 Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в связи с тем, что он якобы стремился совершить в стране переворот. Об этом 2 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Читайте подробнее: Лидер «Грузинской мечты» обвинил Саакашвили в попытке переворота

12:00 02.10.2021 Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — по месту совершения прежних преступлений, заявил глава МИД республики Дмитрий Медоев.

12:30 02.10.2021 Сотрудники полиции задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 2 октября сообщил представитель МВД республики Мамука Челидзе в ходе брифинга. Читайте подробнее: В Грузии задержали владельца квартиры, скрывавшего Саакашвили

12:34 02.10.2021 Михаил Саакашвили из тюрьмы написал письмо своим сторонникам: «Когда я бросил всё в Киеве и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют за полностью сфабрикованные, ложные приговоры, которые были вынесены в своё время, в том числе по указанию Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признаёт эти приговоры. Но я всё же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас».

12:48 02.10.2021 Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,72%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.

12:51 02.10.2021 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии быстро узнали о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили вернулся на родину. Об этом 2 октября заявил глава СГБ Григол Лилуашвили на брифинге. Об этом: В СГБ Грузии сообщили подробности о задержании Саакашвили

13:04 02.10.2021 В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления 2 октября к 12:00 тбилисского времени (11:00 мск) составила 17,72%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани. Читайте подробнее: Явка на выборах в Грузии за четыре часа голосования составила почти 18%

13:18 02.10.2021 Вашингтон сделает выводы о грузинской судебной системе по тому, как она отнесётся к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом 2 октября заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Читайте также: Посол США в Грузии отреагировала на задержание Саакашвили

13:29 02.10.2021 Киев обеспечит защиту бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси. Об этом 2 октября заявил в эфире украинского телеканала «Дом» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом: На Украине пообещали защитить Саакашвили, арестованного в Грузии

13:51 02.10.2021 Выборы [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

14:05 02.10.2021 Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления 2 октября. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Подробности в материале: Президент Грузии сообщила, за что она проголосовала на выборах

14:15 02.10.2021 Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно передать Цхинвалу, чтобы осудить за преступления против югоосетинского народа. Об этом 2 октября заявил агентству «Рес» глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев. Читайте также: Южная Осетия имеет право судить Саакашвили — Медоев

14:48 02.10.2021 Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, не ухудшит отношения Тбилиси и Киева. Об этом 2 октября заявил перед журналистами министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Об этом: Арест Саакашвили не должен ухудшить отношения Киева и Тбилиси — Залкалиани

15:22 02.10.2021 Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят в ситуации накала отношений между политическими конкурентами. Об этом 2 октября сообщил журналистам посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель. Читайте также: Посол ЕС прокомментировал ход выборов в Грузии

15:25 02.10.2021 На избирательном участке в селе Кизил-Аджло Марнеульского района Грузии 2 октября произошла потасовка между политическими конкурентами в ходе голосования на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Подробности в материале: На избирательном участке в Грузии произошла потасовка

15:51 02.10.2021 Сторонники оппозиционной партии «Лело за Грузию» зафиксировали десятки попыток оказать давление на избирателей. Об этом 2 октября заявила на брифинге одна из лидеров партии Анна Нацвлишвили. Читайте подробнее: В Грузии сообщили о давлении на избирателей «полукриминальными элементами»

16:00 02.10.2021 Спикер парламента Грузии Каха Кучава согласился с обвинением в том, что он нарушил выборное законодательство. Об этом политик 2 октября сказал журналистам. Подробности в материале: Спикер парламента Грузии заявил, что нарушил выборное законодательство

07:19 03.10.2021 На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 48,56% голосов. За основанную Саакашвили оппозиционную партию «Единое национальное движение» отдано 31,23% голосов. На третьем месте партия «За Грузию», набравшая 6,87% голосов. Читайте подробнее: На местных выборах в Грузии определился лидер

07:40 03.10.2021 Избирательный участок в Грузии. (сс) OSCE Parliamentary Assembly.

09:16 03.10.2021 ЦИК Грузии опубликовал данные по итогам обработки бюллетеней с около 40% участков. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,16% голосов, «Единое национальное движение» — 31,23%. В Тбилиси есть возможность назначения второго тура выборов: действующий мэр Каха Каладзе предварительно набирает 45,5% голосов.

10:13 03.10.2021 Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, а оппозиционное «Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, — 31,23% голосов. Данные приводятся после подсчета голосов с 38,63% участков для голосования. Читайте также: ЦИК Грузии назвал предварительные итоги местных выборов

11:04 03.10.2021 Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских населенных пунктах, пользующихся статусом самоуправляемых городов, — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. По данным ЦИК после подсчета голосов с более 50% участков, ни один из кандидатов не смог преодолеть там 50-процентный барьер.

12:45 03.10.2021 Сотрудники МВД Грузии расследуют 16 уголовных преступлений, совершенных в день голосования на выборах в местные органы власти в субботу. Об этом в воскресенье на брифинге сообщила директор департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.

13:01 03.10.2021 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом: Зеленский намерен вернуть Саакашвили на Украину

14:41 03.10.2021 Михаил Саакашвили [(cc) European People’s Party].

15:03 03.10.2021 Расчеты Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии «Национальное движение» на выборах в Грузии, не оправдались: правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 46,6% голосов. Возможно, Саакашвили намерен играть в долгую, создавая одним фактором своего присутствия альтернативу нынешней власти. Но это рискованный расчет: у него нет тех сотен тысяч сторонников, на которых он рассчитывал. Так что расчет может обернуться просчетом. Об этом 3 октября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

15:27 03.10.2021 После того как украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении заняться возвращением Саакашвили на Украину, в социальных сетях опубликованы сотни комментариев. Люди недоумевают: это очередное наглое прохиндейство или состав «украинского КВН» ширится? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения. Читайте подробнее: Возвращение Саакашвили на Украину: дурдом или сценарий комедии?

20:30 03.10.2021 Оппозиционные и просто здравомыслящие силы в Грузии должны объединиться. Об этом говорится в письме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он обращается к главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нике Мелия. «Мы должны объединить все оппозиционные и просто здравомыслящие силы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в соцсети Facebook. — Мы должны забыть все обиды и раз и навсегда восстановить демократию и свободу в нашей стране». Подробности в материале: Саакашвили призвал восстановить «демократию и свободу» в Грузии

20:31 03.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как отсидит весь тюремный срок на родине, сможет вернуться на Украину. Об этом 3 октября заявил в интервью телеканалу Imedi премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Читайте также: Премьер-министр Грузии о Саакашвили: «Отсидит срок и сможет идти»

21:11 03.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвилии его сообщники планировали организовать в Тбилиси убийства нескольких оппозиционеров, чтобы подорвать легитимность грузинской власти, заявил 3 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi. По его словам премьера, на 3 октября сторонники Саакашвили планировали митинг оппозиции, на котором он должен был бы появиться. При попытке правоохранителей задержать Саакашвили возникли бы беспорядки. Читайте также: Саакашвили планировал убийства оппозиционеров — премьер Грузии

07:16 04.10.2021 Президент Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке [president.gov.ge]

08:18 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть на родину на украинском грузовом судне. Об этом сообщает «Первый канал Грузии», ссылаясь на собственные источники. Читайте также: В Грузии сообщили, как Саакашвили мог попасть на родину

08:53 04.10.2021 Европейская партия консерваторов и реформистов (ЕПКР), в которую входят более 20 партий Европы, выступает за освобождение из-под стражи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Это заявление 3 октября было опубликовано на сайте партии. Читайте подробнее: Европейские консерваторы призвали освободить Саакашвили

09:13 04.10.2021 Прокуратура Грузии предъявила обвинение в укрывательстве преступления владельцу квартиры в Тбилиси, где был задержан бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Читайте подробнее: В Грузии предъявили обвинение предполагаемому сообщнику Саакашвили

09:57 04.10.2021 В Рустави, возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 4 октября пройдет акция протеста. Об этом сообщил в Facebook председатель оппозиционной партии Ника Мелия. Читайте подробнее: Сторонники Саакашвили в Грузии проведут серию акций протеста

10:23 04.10.2021 Спецназ Службы государственной безопасности Грузии ssg.gov.ge

11:04 04.10.2021 Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона, заявила 4 октября ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

11:05 04.10.2021 Массрали призвала все стороны предпринять «усилия, направленные на деэскалацию». Она также подчеркнула, что «инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».

11:05 04.10.2021 «После возвращения в Грузию бывшего президента [Михаила] Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона, — заявила Массрали. — Фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона».

11:21 04.10.2021 После ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили власти и оппозиция в стране должны соблюдать сдержанность, а также предпринять усилия, направленные на деэскалацию. С таким призывом выступил Европейский союз. Читайте подробнее: После ареста Саакашвили в ЕС напомнили властям Грузии о верховенстве закона

11:25 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, потому что хочет выйти из забвения и возобновить карьеру публичного политика. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Это человек, который бескорыстно любит власть» — о Саакашвили

11:42 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовился к свержению власти после выборов 2 октября в своей стране. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Саакашвили просчитался с результатом выборов в Грузии — мнение

11:45 04.10.2021 Тбилиси не будет передавать бывшего грузинского президента Украине, пока он не понесёт наказания за сделанные преступления. Об этом 4 октября заявила в ходе брифинге министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, ранее занимавшая пост главы минюста республики. Читайте также: Саакашвили не вернётся на Украину до завершения тюремного срока — Цулукиани

11:56 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили верит, что сможет организовать своих сторонников в Грузии в мощную политическую силу. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24». Об этом: Саакашвили верит, что сможет консолидировать грузинскую оппозицию — мнение

12:01 04.10.2021 Экс-президенту Грузии могли пообещать определённые гарантии при возвращении в страну, однако эти обещания, видимо, не сдержали. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24». Читайте также: Саакашвили заподозрили в кулуарных договорённостях в Грузии

12:05 04.10.2021 Экс-президент Грузии не решился бы возвращаться в стране, не имея определённых гарантий. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Саакашвили дали ложные гарантии безопасности — мнение

12:08 04.10.2021 Голосование на выборах в органы местного самоуправления в Грузии прошло в конкурентной борьбе, хотя, есть серьёзные замечания. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Тбилиси, обнародованном 4 октября. Об этом: В представительстве ЕС в Тбилиси дали оценку первому туру выборов в Грузии

12:23 04.10.2021 Грузия [Иван Шилов © ИА REGNUM]

12:24 04.10.2021 Посол ЕС в Грузии Карл Харцель eeas.europa.eu

13:10 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, хотя является украинским гражданином, не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Об этом 4 октября сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Давид Садзаглишвили. Читайте также: Саакашвили отказывается от экстрадиции на Украину

13:17 04.10.2021 Если у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и были политические амбиции на своей родине, то теперь ему, скорее всего, придётся смириться с их неосуществимостью, по крайней мере, на ближайшие годы. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Придётся посидеть несколько лет» — о перспективах Саакашвили в Грузии

13:21 04.10.2021 Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могли дезориентировать его по поводу политических перспектив на фоне выборов 2 октября. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Выдали желаемое за действительное» — почему Саакашвили вернулся в Грузию?

13:25 04.10.2021 Несмотря на эффективность политических технологий, сторонники Михаила Саакашвили неспособны переломить в свою пользу ситуацию в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Об этом: «Не так уж много оказалось сторонников» — план Саакашвили не оправдался?

13:32 04.10.2021 Сторонники Михаила Саакашвили действуют очень грамотно с точки зрения политтехнологий в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Читайте также: Политтехнологии есть, но поддержки не хватило — о провале Саакашвили

13:39 04.10.2021 В рамках расследования дела о незаконном пересечении госгранцы Грузии бывшим грузинском президентом Михаилом Саакашвили задержаны ещё двое человек. Об этом 4 октября сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе. Читайте также: В Грузии задержали новых предполагаемых сообщников Саакашвили

13:40 04.10.2021 Население Грузии слишком хорошо помнит о том, что происходило во время правления Михаила Саакашвили в стране, чтобы допустить его возвращение к власти. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Легитимным путём Саакашвили стать во главе Грузии не удастся — политолог

13:56 04.10.2021 Парламент Грузии [vestikavkaza.ru]

13:57 04.10.2021 Несмотря на достаточно значительную поддержку Михаила Саакашвили в Грузии в целом, мало кто готов в настоящее время выходить за него на улицу. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Саакашвили не хватило активных пассионарных сторонников — мнение

14:04 04.10.2021 В Грузии состоялся первый тур выборов, а потому никаких радикальных политических изменений в стране не предвидится. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Оппозиции что-либо требовать уже поздно» — о выборах в Грузии

14:07 04.10.2021 Выборы [Александр Горбаруков © ИА REGNUM]

14:07 04.10.2021 Во время голосования на первом туре выборов в органы местного самоуправления Грузии было много сообщений о нарушениях и использовании административного ресурса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованного 4 октября на сайте диппредставительства. Читайте также: В посольстве США оценили итоги первого тура выборов в Грузии

14:08 04.10.2021 Во время голосования в первом туре выборов в органы местного самоуправления Грузии было много сообщений о нарушениях и использовании административного ресурса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованного 4 октября на сайте диппредставительства.

14:23 04.10.2021 Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили бросает тень на репутацию Украины. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Дело не только в этикете» — почему Зеленский озабочен судьбой Саакашвили?

14:28 04.10.2021 Арест Михаила Саакашвили в Грузии создаёт репутационную проблему как для Украины, так и для США. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Арест Саакашвили стал проблемой для Соединённых Штатов Америки — политолог

14:55 04.10.2021 На выборах в органы самоуправления Грузии по партийным спискам большинство получила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Подробности в материале: ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов после подсчета 100% голосов

14:56 04.10.2021 ЦИК Грузии [cesko.ge]

15:02 04.10.2021 В грузинском Рустави 4 октября началась акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Палитраньюс». Читайте также: В Грузии началась акция в поддержку Саакашвили

15:15 04.10.2021 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении Рустави, слышит, что рядом с пенитенциарным упреждением, где он сидит, проходит акция протеста. Об этом 4 октября сообщила депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, передаёт телеканал Mtavari arkhi. Подробности в материале: Саакашвили ответил из тюрьмы участникам протестной акции в Грузии

15:27 04.10.2021 К провокации с тайной слежкой и фабрикацией разговоров священников Грузинской православной церкви (ГПЦ) причастен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 4 октября на брифинге заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Читайте подробнее: Гарибашвили заявил о связи Саакашвили со слежкой за священниками в Грузии

15:32 04.10.2021 Грузинская оппозиционная партия «Закон и справедливость» начала сбор подписей под требованием освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября объявила лидер партии Тако Чарквиани на брифинге. Читайте также: В Грузии начался сбор подписей за освобождение Саакашвили

17:07 04.10.2021 Михаил Саакашвили в своём очередном письме из тюрьмы, размещенном на его персональной странице в «Фейсбуке», выражает уверенность в скором падении грузинского правительства. Читайте также: Михаил Саакашвили: «Дни грузинского правительства сочтены»

17:08 04.10.2021 Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

17:08 04.10.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 октября пригрозил Михаилу Саакашвили возбуждением новых уголовных дел, сообщает tabula.ge. Читайте также: Премьер-министр Грузии грозит Михаилу Саакашвили новыми карами

17:09 04.10.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили ssg.gov.ge

18:13 04.10.2021 Грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщает о митинге, который однопартийцы и сторонники Михаила Саакашвили проводят около тюрьмы в городе Рустави. Читайте также: Сторонники Саакашвили митингуют у стен тюрьмы

19:15 04.10.2021 Михаил Саакашвили заявил о том, что он не намерен прекращать голодовку, и даже выразил готовность расстаться с жизнью, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Читайте также: Саакашвили заявил о готовности принести себя в жертву

19:16 04.10.2021 Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию «предателем» и заявил об отказе взаимодействовать с его партией «За Грузию», сообщает грузинский телеканал «Палитра ньюс». Читайте также: Правящая партия Грузиии не хочет сотрудничать с бывшим премьер-министром

19:17 04.10.2021 Парламент Грузии (cc) Berdo Maghularia

19:21 04.10.2021 Бывший премьер-министр Грузии и глава партии за «Грузию» Георгий Гахария призвал своих избирателей не голосовать во втором туре выборов мэра Тбилиси за представителей «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», сообщает грузинский телеканал «Рустави 2». Читайте также: Экс-премьер Грузии не собирается поддерживать своих противников

19:22 04.10.2021 Цитата из видео. Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

19:22 04.10.2021 Тбилисский городской суд заключил под стражу Элгуджу Цомаю, в доме которого прятался после своего нелегального возвращения в Грузию Михаил Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Формула». Читайте также: В Грузии идут аресты граждан, укрывавших Саакашвили

19:47 04.10.2021 В Грузии наблюдается процесс поэтапной смены власти, шаг за шагом. В октябре 2021 года видны только первые контуры новой реальности. Этот процесс может быть растянут до 2024 года, когда намечено провести очередные парламентские выборы. И странным образом количество сторонников экс-президента Михаила Саакашвили на протяжении многих лет не сокращается. Подробнее — в аналитической статье Станислава Тарасова. Читайте также: Грузия: у «революции роз» было начало. Когда конец?

19:48 04.10.2021 Грузия. Иван Шилов © ИА REGNUM

19:49 04.10.2021 Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили должен отбыть в тюрьме весь свой срок. Читайте также: Грузинские власти не намерены отпускать Саакашвили на Украину

22:21 04.10.2021 В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Читайте также: «Крысы валят с корабля!» — Саакашвили отказался от экстрадиции на Украину

22:22 04.10.2021 Сторонники арестованного Михаила Саакашвили намерены продолжать акции протеста, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели». Читайте также: Грузинская оппозиция угрожает проведением непрерывных митингов

04:10 Властям Грузии необходимо обеспечить справедливое отношение к задержанному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, заявил 4 октября журналистам представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Читайте подробнее: США призвали Грузию обеспечить справедливое обращение с Саакашвили

07:20 Избирательный участок в Грузии. (сс) OSCE Parliamentary Assembly.

07:56 Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осведомлены о задержании Саакашвили в Грузии и пристально следят за развитием событий.

08:21 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Грузии 29 сентября. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны, обнародованном 4 октября. Подробности в материале: В Грузии обнародовали официальную версию возвращения Саакашвили

08:57 По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны.

09:27 На заседании Центральной избирательной администрации Грузии cesko. ge

10:27 Саакашвили в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому назвал себя «личным узником Путина», сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

11:14 Спикер парламента Грузии Каха Кучава 5 октября отправился с официальным визитом на Украину. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа. Планируется ли на Украине обсуждение с Кучавой ареста бывшего президента Грузии, ставшего украинским гражданином Михаила Саакашвили, не сообщается. Читайте также: Спикер парламента Грузии отправился с официальным визитом на Украину

11:28 Сенатор США Джим Риш критически отозвался о том, как в Грузии прошёл первый тур выборов в органы местного самоуправления. Своё мнение он обнародовал 5 октября в соцсети Twitter. Читайте также: Выборы в Грузии «разочаровали» сенатора США