Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости
Грузия 2 октября в день местных выборов проходит «испытание на демократию». Об этом заявила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.
Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заметили первые нарушения на выборах в Грузии. Об этом 2 октября на экстренном брифинге заявила член ЕНД Ани Цитлидзе.
Подробности в материале: В Грузии сообщили о «карусели» на выборах
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проник на грузинскую территорию с целью совершения государственного переворота. Об этом сегодня, 2 октября, в день выборов в местные органы власти Грузии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Подробности в материале: Глава «Грузинской мечты» обвинил Саакашвили в попытке госпереворота
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что задержан по «ложным» приговорам. Об этом говорится в его письме, которое 2 октября обнародовал в Facebook глава телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.
В Грузии накануне арестовали Михаила Саакашвили, который был объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. Главное к этому часу:
Цитата RT.
Госдеп США внимательно наблюдает за тем, как в Грузии развивается ситуация в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает грузинская служба радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.
Читайте подробнее: Госдеп США отреагировал на арест Саакашвили в Грузии
В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления к 10:00 тбилисского времени (9:00 мск) составила 7,41%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.
Об этом: Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования превысила 7% — ЦИК
Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии на личном контроле — советник главы офиса президента Украины.
Киев ждёт ответ от правительства Грузии в связи с арестом Саакашвили — офис президента Украины.
Киев оказал помощь Тбилиси по экстрадиции бывшего начальника военной полиции министерства обороны Мегиса Кардавы, а также была помощь в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 2 октября заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
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Спецслужбы Грузии знали о приезде Саакашвили и действовали чётко, чтобы предотвратить беспорядки, жертвы и ажиотаж — глава СГБ.
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в связи с тем, что он якобы стремился совершить в стране переворот. Об этом 2 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Читайте подробнее: Лидер «Грузинской мечты» обвинил Саакашвили в попытке переворота
Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — по месту совершения прежних преступлений, заявил глава МИД республики Дмитрий Медоев.
Сотрудники полиции задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 2 октября сообщил представитель МВД республики Мамука Челидзе в ходе брифинга.
Читайте подробнее: В Грузии задержали владельца квартиры, скрывавшего Саакашвили
Михаил Саакашвили из тюрьмы написал письмо своим сторонникам:
«Когда я бросил всё в Киеве и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют за полностью сфабрикованные, ложные приговоры, которые были вынесены в своё время, в том числе по указанию Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признаёт эти приговоры. Но я всё же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас».
Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,72%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло. Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии быстро узнали о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили вернулся на родину. Об этом 2 октября заявил глава СГБ Григол Лилуашвили на брифинге.
Об этом: В СГБ Грузии сообщили подробности о задержании Саакашвили
В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления 2 октября к 12:00 тбилисского времени (11:00 мск) составила 17,72%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.
Читайте подробнее: Явка на выборах в Грузии за четыре часа голосования составила почти 18%
Вашингтон сделает выводы о грузинской судебной системе по тому, как она отнесётся к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом 2 октября заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.
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Киев обеспечит защиту бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси. Об этом 2 октября заявил в эфире украинского телеканала «Дом» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом: На Украине пообещали защитить Саакашвили, арестованного в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления 2 октября. Об этом сообщает «Общественное телевидение».
Подробности в материале: Президент Грузии сообщила, за что она проголосовала на выборах
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно передать Цхинвалу, чтобы осудить за преступления против югоосетинского народа. Об этом 2 октября заявил агентству «Рес» глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.
Читайте также: Южная Осетия имеет право судить Саакашвили — Медоев
Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, не ухудшит отношения Тбилиси и Киева. Об этом 2 октября заявил перед журналистами министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Об этом: Арест Саакашвили не должен ухудшить отношения Киева и Тбилиси — Залкалиани
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят в ситуации накала отношений между политическими конкурентами. Об этом 2 октября сообщил журналистам посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.
Читайте также: Посол ЕС прокомментировал ход выборов в Грузии
На избирательном участке в селе Кизил-Аджло Марнеульского района Грузии 2 октября произошла потасовка между политическими конкурентами в ходе голосования на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Подробности в материале: На избирательном участке в Грузии произошла потасовка
Сторонники оппозиционной партии «Лело за Грузию» зафиксировали десятки попыток оказать давление на избирателей. Об этом 2 октября заявила на брифинге одна из лидеров партии Анна Нацвлишвили.
Читайте подробнее: В Грузии сообщили о давлении на избирателей «полукриминальными элементами»
Спикер парламента Грузии Каха Кучава согласился с обвинением в том, что он нарушил выборное законодательство. Об этом политик 2 октября сказал журналистам.
Подробности в материале: Спикер парламента Грузии заявил, что нарушил выборное законодательство
На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 48,56% голосов. За основанную Саакашвили оппозиционную партию «Единое национальное движение» отдано 31,23% голосов. На третьем месте партия «За Грузию», набравшая 6,87% голосов.
Читайте подробнее: На местных выборах в Грузии определился лидер
ЦИК Грузии опубликовал данные по итогам обработки бюллетеней с около 40% участков.
Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,16% голосов, «Единое национальное движение» — 31,23%. В Тбилиси есть возможность назначения второго тура выборов: действующий мэр Каха Каладзе предварительно набирает 45,5% голосов.
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, а оппозиционное «Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, — 31,23% голосов. Данные приводятся после подсчета голосов с 38,63% участков для голосования.
Читайте также: ЦИК Грузии назвал предварительные итоги местных выборов
Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских населенных пунктах, пользующихся статусом самоуправляемых городов, — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. По данным ЦИК после подсчета голосов с более 50% участков, ни один из кандидатов не смог преодолеть там 50-процентный барьер.
Сотрудники МВД Грузии расследуют 16 уголовных преступлений, совершенных в день голосования на выборах в местные органы власти в субботу. Об этом в воскресенье на брифинге сообщила директор департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Расчеты Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии «Национальное движение» на выборах в Грузии, не оправдались: правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 46,6% голосов. Возможно, Саакашвили намерен играть в долгую, создавая одним фактором своего присутствия альтернативу нынешней власти. Но это рискованный расчет: у него нет тех сотен тысяч сторонников, на которых он рассчитывал. Так что расчет может обернуться просчетом. Об этом 3 октября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
После того как украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении заняться возвращением Саакашвили на Украину, в социальных сетях опубликованы сотни комментариев. Люди недоумевают: это очередное наглое прохиндейство или состав «украинского КВН» ширится? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.
Читайте подробнее: Возвращение Саакашвили на Украину: дурдом или сценарий комедии?
Оппозиционные и просто здравомыслящие силы в Грузии должны объединиться. Об этом говорится в письме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он обращается к главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нике Мелия.
«Мы должны объединить все оппозиционные и просто здравомыслящие силы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в соцсети Facebook. — Мы должны забыть все обиды и раз и навсегда восстановить демократию и свободу в нашей стране».
Подробности в материале: Саакашвили призвал восстановить «демократию и свободу» в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как отсидит весь тюремный срок на родине, сможет вернуться на Украину. Об этом 3 октября заявил в интервью телеканалу Imedi премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвилии его сообщники планировали организовать в Тбилиси убийства нескольких оппозиционеров, чтобы подорвать легитимность грузинской власти, заявил 3 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi.
По его словам премьера, на 3 октября сторонники Саакашвили планировали митинг оппозиции, на котором он должен был бы появиться. При попытке правоохранителей задержать Саакашвили возникли бы беспорядки.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть на родину на украинском грузовом судне. Об этом сообщает «Первый канал Грузии», ссылаясь на собственные источники.
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Европейская партия консерваторов и реформистов (ЕПКР), в которую входят более 20 партий Европы, выступает за освобождение из-под стражи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Это заявление 3 октября было опубликовано на сайте партии.
Читайте подробнее: Европейские консерваторы призвали освободить Саакашвили
Прокуратура Грузии предъявила обвинение в укрывательстве преступления владельцу квартиры в Тбилиси, где был задержан бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Читайте подробнее: В Грузии предъявили обвинение предполагаемому сообщнику Саакашвили
В Рустави, возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 4 октября пройдет акция протеста. Об этом сообщил в Facebook председатель оппозиционной партии Ника Мелия.
Читайте подробнее: Сторонники Саакашвили в Грузии проведут серию акций протеста
Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона, заявила 4 октября ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
Массрали призвала все стороны предпринять «усилия, направленные на деэскалацию».
Она также подчеркнула, что «инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».
«После возвращения в Грузию бывшего президента [Михаила] Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона, — заявила Массрали. — Фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона».
После ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили власти и оппозиция в стране должны соблюдать сдержанность, а также предпринять усилия, направленные на деэскалацию. С таким призывом выступил Европейский союз.
Читайте подробнее: После ареста Саакашвили в ЕС напомнили властям Грузии о верховенстве закона
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, потому что хочет выйти из забвения и возобновить карьеру публичного политика. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Это человек, который бескорыстно любит власть» — о Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовился к свержению власти после выборов 2 октября в своей стране. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Саакашвили просчитался с результатом выборов в Грузии — мнение
Тбилиси не будет передавать бывшего грузинского президента Украине, пока он не понесёт наказания за сделанные преступления. Об этом 4 октября заявила в ходе брифинге министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, ранее занимавшая пост главы минюста республики.
Читайте также: Саакашвили не вернётся на Украину до завершения тюремного срока — Цулукиани
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили верит, что сможет организовать своих сторонников в Грузии в мощную политическую силу. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».
Об этом: Саакашвили верит, что сможет консолидировать грузинскую оппозицию — мнение
Экс-президенту Грузии могли пообещать определённые гарантии при возвращении в страну, однако эти обещания, видимо, не сдержали. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».
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Экс-президент Грузии не решился бы возвращаться в стране, не имея определённых гарантий. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Саакашвили дали ложные гарантии безопасности — мнение
Голосование на выборах в органы местного самоуправления в Грузии прошло в конкурентной борьбе, хотя, есть серьёзные замечания. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Тбилиси, обнародованном 4 октября.
Об этом: В представительстве ЕС в Тбилиси дали оценку первому туру выборов в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, хотя является украинским гражданином, не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Об этом 4 октября сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Давид Садзаглишвили.
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Если у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и были политические амбиции на своей родине, то теперь ему, скорее всего, придётся смириться с их неосуществимостью, по крайней мере, на ближайшие годы. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Придётся посидеть несколько лет» — о перспективах Саакашвили в Грузии
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могли дезориентировать его по поводу политических перспектив на фоне выборов 2 октября. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Выдали желаемое за действительное» — почему Саакашвили вернулся в Грузию?
Несмотря на эффективность политических технологий, сторонники Михаила Саакашвили неспособны переломить в свою пользу ситуацию в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Не так уж много оказалось сторонников» — план Саакашвили не оправдался?
Сторонники Михаила Саакашвили действуют очень грамотно с точки зрения политтехнологий в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Политтехнологии есть, но поддержки не хватило — о провале Саакашвили
В рамках расследования дела о незаконном пересечении госгранцы Грузии бывшим грузинском президентом Михаилом Саакашвили задержаны ещё двое человек. Об этом 4 октября сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.
Читайте также: В Грузии задержали новых предполагаемых сообщников Саакашвили
Население Грузии слишком хорошо помнит о том, что происходило во время правления Михаила Саакашвили в стране, чтобы допустить его возвращение к власти. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Легитимным путём Саакашвили стать во главе Грузии не удастся — политолог
Несмотря на достаточно значительную поддержку Михаила Саакашвили в Грузии в целом, мало кто готов в настоящее время выходить за него на улицу. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Саакашвили не хватило активных пассионарных сторонников — мнение
В Грузии состоялся первый тур выборов, а потому никаких радикальных политических изменений в стране не предвидится. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Оппозиции что-либо требовать уже поздно» — о выборах в Грузии
Во время голосования на первом туре выборов в органы местного самоуправления Грузии было много сообщений о нарушениях и использовании административного ресурса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованного 4 октября на сайте диппредставительства.
Читайте также: В посольстве США оценили итоги первого тура выборов в Грузии
Во время голосования в первом туре выборов в органы местного самоуправления Грузии было много сообщений о нарушениях и использовании административного ресурса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованного 4 октября на сайте диппредставительства.
Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили бросает тень на репутацию Украины. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Дело не только в этикете» — почему Зеленский озабочен судьбой Саакашвили?
Арест Михаила Саакашвили в Грузии создаёт репутационную проблему как для Украины, так и для США. Об этом 4 октября заявил руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Арест Саакашвили стал проблемой для Соединённых Штатов Америки — политолог
На выборах в органы самоуправления Грузии по партийным спискам большинство получила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Подробности в материале: ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов после подсчета 100% голосов
В грузинском Рустави 4 октября началась акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Палитраньюс».
Читайте также: В Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении Рустави, слышит, что рядом с пенитенциарным упреждением, где он сидит, проходит акция протеста. Об этом 4 октября сообщила депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, передаёт телеканал Mtavari arkhi.
Подробности в материале: Саакашвили ответил из тюрьмы участникам протестной акции в Грузии
К провокации с тайной слежкой и фабрикацией разговоров священников Грузинской православной церкви (ГПЦ) причастен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 4 октября на брифинге заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Читайте подробнее: Гарибашвили заявил о связи Саакашвили со слежкой за священниками в Грузии
Грузинская оппозиционная партия «Закон и справедливость» начала сбор подписей под требованием освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября объявила лидер партии Тако Чарквиани на брифинге.
Читайте также: В Грузии начался сбор подписей за освобождение Саакашвили
Михаил Саакашвили в своём очередном письме из тюрьмы, размещенном на его персональной странице в «Фейсбуке», выражает уверенность в скором падении грузинского правительства.
Читайте также: Михаил Саакашвили: «Дни грузинского правительства сочтены»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 октября пригрозил Михаилу Саакашвили возбуждением новых уголовных дел, сообщает tabula.ge.
Читайте также: Премьер-министр Грузии грозит Михаилу Саакашвили новыми карами
Грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщает о митинге, который однопартийцы и сторонники Михаила Саакашвили проводят около тюрьмы в городе Рустави.
Читайте также: Сторонники Саакашвили митингуют у стен тюрьмы
Михаил Саакашвили заявил о том, что он не намерен прекращать голодовку, и даже выразил готовность расстаться с жизнью, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте также: Саакашвили заявил о готовности принести себя в жертву
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию «предателем» и заявил об отказе взаимодействовать с его партией «За Грузию», сообщает грузинский телеканал «Палитра ньюс».
Читайте также: Правящая партия Грузиии не хочет сотрудничать с бывшим премьер-министром
Бывший премьер-министр Грузии и глава партии за «Грузию» Георгий Гахария призвал своих избирателей не голосовать во втором туре выборов мэра Тбилиси за представителей «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».
Читайте также: Экс-премьер Грузии не собирается поддерживать своих противников
Тбилисский городской суд заключил под стражу Элгуджу Цомаю, в доме которого прятался после своего нелегального возвращения в Грузию Михаил Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Формула».
Читайте также: В Грузии идут аресты граждан, укрывавших Саакашвили
В Грузии наблюдается процесс поэтапной смены власти, шаг за шагом. В октябре 2021 года видны только первые контуры новой реальности. Этот процесс может быть растянут до 2024 года, когда намечено провести очередные парламентские выборы. И странным образом количество сторонников экс-президента Михаила Саакашвили на протяжении многих лет не сокращается. Подробнее — в аналитической статье Станислава Тарасова.
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Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили должен отбыть в тюрьме весь свой срок.
Читайте также: Грузинские власти не намерены отпускать Саакашвили на Украину
В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину.
Читайте также: «Крысы валят с корабля!» — Саакашвили отказался от экстрадиции на Украину
Сторонники арестованного Михаила Саакашвили намерены продолжать акции протеста, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».
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Властям Грузии необходимо обеспечить справедливое отношение к задержанному бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, заявил 4 октября журналистам представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Читайте подробнее: США призвали Грузию обеспечить справедливое обращение с Саакашвили
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осведомлены о задержании Саакашвили в Грузии и пристально следят за развитием событий.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Грузии 29 сентября. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны, обнародованном 4 октября.
Подробности в материале: В Грузии обнародовали официальную версию возвращения Саакашвили
По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны.
Саакашвили в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому назвал себя «личным узником Путина», сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Спикер парламента Грузии Каха Кучава 5 октября отправился с официальным визитом на Украину. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.
Планируется ли на Украине обсуждение с Кучавой ареста бывшего президента Грузии, ставшего украинским гражданином Михаила Саакашвили, не сообщается.
Читайте также: Спикер парламента Грузии отправился с официальным визитом на Украину
Сенатор США Джим Риш критически отозвался о том, как в Грузии прошёл первый тур выборов в органы местного самоуправления. Своё мнение он обнародовал 5 октября в соцсети Twitter.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине сразу после возвращения, считает свой арест незаконным, а предъявленные обвинения — сфальсифицированными. Об этом политик заявил в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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