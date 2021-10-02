Иркутск, 2 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В святи с тем, что многих районах Иркутской области 2 октября сложились неблагоприятные погодные условия, глава Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram призвал автомобилистов воздержаться от поездок за город на летней резине:

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снег

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«Местами — мокрый снег и порывистый ветер. Особую опасность это представляет на горных перевалах. Как раз такая непростая ситуация сейчас сложилась на 70−90 километрах федеральной трассы «Байкал» в районе Култука. В выходные здесь всегда много транспорта, а многие еще — на летней резине.

Техника Упрдор «Прибайкалье» работает на участке с 7:20 утра. Три комбинированные машины. В 10 часов подошла четвертая. На участке также работают два тягача, помогают подниматься большегрузам. Расчистка опасных участков продолжается. Буду контролировать ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

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