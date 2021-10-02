Челябинск, 2 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Челябинске бывший полицейский отдан под суд за получение взятки и совершение смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

succo Суд

Обвинительное заключение утвердил прокурор Советского района. По данным следствия, 32-летний гражданин устроил ДТП в пьяном виде с участием автомобиля такси, повлекшее гибель человека, а затем сбежал с места аварии.

Кроме того, ему вменяют получение 80 тыс. рублей взятки за передачу «похоронщикам» служебной информации об умерших лицах и их родственниках.

К настоящему времени гражданин уволен из полиции. Суда он дожидается в СИЗО.