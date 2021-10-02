Токио, 2 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Студия Sunrise отметила 15-летие премьеры сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» (Code Geass: Lelouch of the Rebellion). Публикация была размещена 1 октября на Twitter-странице франшизы.

Цитата: м/ф «Код Гиасс», реж. Горо Танигути, Япония, 2006 Ловушка

Авторы сериала представили новый концепт-арт, на котором изображены основные персонажи шоу. Они также провели онлайн-трансляцию в честь юбилея «Код Гиас».

https://twitter.com/GEASSPROJECT/status/1443772660337545216

Напомним, в декабре 2020 года Sunrise объявила, что выпустит новый сериал на основе франшизы «Код Гиас», события которого будут происходить после тех, что были показаны в фильме «Код Гиас: Лелуш воскресший». Премьера оригинального сериала состоялась 5 октября 2006 года.