Чикаго, США, 2 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Чикаго Хоукс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз»

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 3:6.

У «Сент-Луиса» голы забили Натан Тодд (11-я минута), российский нападающий Павел Бучневич (31-я, в большинстве), Роберт Томас (35-я), российские форварды Иван Барбашев (46-я, в большинстве) и Владимир Тарасенко (55-я), а также Джейк Нейборс (59-я, в пустые ворота).

В составе «Чикаго» голами отметились Алекс Дебринкэт (31-я, в большинстве), Калеб Джонс (39-я) и Райан Карпентер (56-я).

Кроме того, Бучневич, Тарасенко и ещё один российский нападающий «блюзменов» — Алексей Торопченко — отметились в матче каждый по одной результативной передаче. Российский защитник «Чикаго» Дмитрий Осипов не сумел отличиться в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Сент-Луис» 3 октября снова сыграет с «Чикаго» на домашнем льду.