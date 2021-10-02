Тбилиси, 2 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Грузия 2 октября в день местных выборов проходит «испытание на демократию». Об этом заявила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

Vm.ee Марина Кальюранд

«Призываю все политические силы и народ воздерживаться от провокаций и уважать справедливость выборов», — написала евродепутат.

Кальюранд прибыла в Грузию в составе делегации международных наблюдателей на выборах от Европарламента. Ранее с делегацией провела встречу президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.