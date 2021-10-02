Минск, 2 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Возраст президента США Джозефа Байдена предложил взять как предельный для главы государства президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN. Фрагменты интервью 1 октября процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Autogrodno.by Лукашенко

Лукашенко заявил, что несмотря на то, что он 27 лет служит своему народу на посту главы государства, он ещё не достиг возраста, который можно назвать предельным. Белорусский лидер указал на действующего президента США Байдена и предложил взять его возраст как ориентир.

При этом глава Белоруссии уточнил, что, скорее всего «не дотянет» до возраста Байдена. Также Лукашенко отметил, что президентом страны человек может быть столько, «сколько он пожелает и его изберет народ», при условии, что кандидат здоров, энергичен и в силах управлять страной.

Кроме того, Лукашенко добавил, что если Запад не оставит попыток оказать давление на Минск, то он останется на посту президента вечно, чтобы защитить свою страну.

«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни», — заявил Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Лукашенко, Белоруссия не способна захватить Великобританию, США или Евросоюз, поэтому не нужно верить в обратные утверждения.