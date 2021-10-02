Москва, 2 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Загруженные из интернета пиратские копии фильмов и других материалов могут содержать вредоносное программное обеспечение. Об этом рассказал программист Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Специалист по компьютерной безопасности объяснил, что злоумышленники могут использовать пиратские версии фильмов для распространения компьютерных вирусов. Например, в архиве с пиратской копией фильма может находиться папка со скрытыми файлами.

При случайной установке файла, загруженного вместе с пиратской копией фильма, ваш компьютер окажется заражён вредоносным программным обеспечением. Вследствие этого хакеры смогут получить доступ к вашей персональной информации, включая сохранённые в браузере пароли.

Для защиты личной информации эксперт порекомендовал не загружать никаких файлов из подозрительных интернет-ресурсов. Также он посоветовал установить на компьютер антивирусное программное обеспечение.