Барнаул, 2 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. За январь-август 2021 года оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю в товарной массе оказался на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные обнародовал территориальный орган государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оставшиеся товары

Оборот общественного питания вырос на 5,4%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 48,4%, непродовольственных товаров — 51,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам пяти месяцев 2021 года оборот розничной торговли в Алтайском крае оказался на 3,1% больше, чем в январе-мае 2020 года.

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