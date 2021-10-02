Сан-Диего, США, 2 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев уверенно обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана в матче четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Спортсмена из России обыграл аргентинца в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.

Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Рублев, являющийся пятой ракеткой мира, подал навылет четыре раза, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 15-й место в рейтинге АТР, один раз подал навылет, допусти три двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов.

Отметим, теннисный турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.