Красноярск, 2 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидерами по приросту стали Красноярск, Минусинск, Новосёловский и Енисейский районы. Таким образом, по состоянию на 2 октября в регионе зарегистрировано 116 775 случаев заболевания COVID-19.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 081 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2599 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2478», — отметили в оперштабе.