Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Барельеф X века с изображением индуистского божества вернёт Непалу Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба музея.

Флаг Непала

Специалисты внимательно изучили происхождение скульптуры и пришли к выводу, что она попала в музей незаконным путём. Квадратный барельеф с изображением бога Шивы и двух его учеников когда-то находился в одном из храмов города Катманду, но около 50 лет назад был похищен неизвестными злоумышленниками.

После целого ряда приключений индуистская святыня оказалась в руках частного коллекционера, который преподнёс её в качестве подарка музею в 1995 году. Руководство Метрополитен-музея приняло решение о возвращении скульптуры на родину, исходя из политики ответственного подхода к приобретению предметов искусства и строгих требований к законности происхождения экспонатов.

Правительство Непала, в свою очередь, выразило благодарность Метрополитен-музею за сотрудничество и за возвращение ценного артефакта на родину.

Отмечается, что это уже третий предмет из обширной коллекции музея, который был возращён Непалу за последние несколько лет. Так в 2018 году в Непал вернулись каменная плита с изображениями Шивы и Парвати XII века и скульптура Будды X века.

Всего же в постоянной коллекции Метрополитен-музея, посвящённой Непалу, состоит 200 предметов, вывезенных в разное время из этой страны.

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