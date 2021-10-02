Киев, , 08:51 — REGNUM Оружие, из которого стреляли в первого помощника президента Украины Сергея Шефира, не смогли найти полицейские, 1 октября сообщили в пресс-службе украинского министерства внутренних дел.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели 430 гектаров леса недалеко от места стрельбы. По слова главы ведомства Дениса Монастырского, результаты расследовании этого дела должны быть обнародованы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Сергея Шефира был обстрелян 22 сентября в Киевской области. При покушении был ранен водитель чиновника. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский усилил свою охрану.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили, что Зеленский усилил свою охрану