Киев, 2 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Оружие, из которого стреляли в первого помощника президента Украины Сергея Шефира, не смогли найти полицейские, 1 октября сообщили в пресс-службе украинского министерства внутренних дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели 430 гектаров леса недалеко от места стрельбы. По слова главы ведомства Дениса Монастырского, результаты расследовании этого дела должны быть обнародованы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Сергея Шефира был обстрелян 22 сентября в Киевской области. При покушении был ранен водитель чиновника. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский усилил свою охрану.