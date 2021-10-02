Красноярск, 2 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 366 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 116 775. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям второй день лидируют город Минусинск и Новосёловский район.

Из 366 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 72 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 36 (0,8%), в Енисейске — 21 (1,3%), в Ачинске — 17 (0,2%), в Норильске — 17 (0,3%), в Лесосибирске — 13 (0,5%), Бородино — 10 (0,8%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Новосёловском — 29 (4,4%), Енисейском — 23 (1,6%), Балахтинском — 14 (1,4%), Рыбинском — 14 (0,9%) и Минусинском — 11 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2599 человека, снято с наблюдения — 2478. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 27 081 (+121) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8557 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 723 112.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших пациентов с COVID-19 в Приангарье достигло 4959 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.