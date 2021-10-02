Кабанский район, Бурятия, 2 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В селе Выдрино в Кабанском районе Бурятии установлен фундамент новых очистных сооружений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ, установка блочно-модульной станции биологической очистки планируется в ноябре.

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Строительство очистных сооружений в селе Выдрино. Бурятия

К концу 2021 года строительные работы будут завершены, а функционировать в полную силу очистные начнут в следующем году.

«Сейчас остаётся смонтировать колодцы дренажной станции, сделать вертикальную планировку, дорожное покрытие проездов, тротуары, ограждение, провести наружное освещение», — отметил начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.

Добавим, что в поселении, расположенном на берегу Байкала работает старая станция 1977 года, не отвечающая современным требованиям. Новые очистные сооружения в Выдрино станут первым объектов, возведённым по поручению президента России Владимира Путина. Всего до 2024 года планируется строительство и модернизация сооружений в 20 населённых пунктах республики, в том числе в Улан-Удэ.