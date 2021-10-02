Челябинск, 2 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинске убийца собутыльника отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Такое постановление вынес областной суд. 47-летний гражданин освобождён от уголовной ответственности за разбой и убийство. Основанием для этого стала выявленная у него шизофрения.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Пьяный и страдающий тяжёлым хроническим психическим расстройством гражданин потребовал от собутыльника отдать ему деньги, о наличии которых он знал, напал на него и причинил ножевое ранение в шею. Собутыльник скончался. А налётчик похитил из его брюк 7500 рублей и скрылся. Деньги он потратил.