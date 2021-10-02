Тбилиси, 2 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, задержанный грузинскими правоохранителями, объявил голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после встречи с политиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Ломджария сообщила, что она была допущена в тюрьму, куда поместили Саакашвили. Когда она вошла, бывший президент Грузии проходил медицинское обследование.

«Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — рассказала омбудсмен.

Она пояснила, что Саакашвили считает себя политическим заключенным и потребовал встречи с украинским консулом.

Напомним, что ранее Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию. Сперва поступали противоречивые сообщения, но затем грузинские власти заявили, что Саакашвили задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму.