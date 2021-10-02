Калгари, Канада, 2 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанёс поражение с разгромным счетом команде «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккеист «Калгари Флэймз»

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Калгари» голы забили Джонни Годро (16-я минута), шведский форвард Микаэль Баклунд (30-я, в большинстве) Мэттью Ткачук (47-я) и Бретт Ритчи (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Ванкувера» стал Джон Гаджович (26-я).

Российский защитник «Флеймз» Никита Задоров отметился в матче одной результативной передачей, российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Калгари» 3 октября на выезде сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» днем позже примет у себя команду «Виннипег Джетс».