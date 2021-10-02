2 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Муниципальные выборы в Грузии выходят за рамки местного значения. По всем признакам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонки готовят серьезный политический бой, который они намерены дать в так называемый поствыборный период. В Грузии начинается игра такого уровня, когда ее исход спрогнозировать сложно.

Станислав Тарасов, , 11:35 — REGNUM Грузию вновь сотрясают события. И как было на протяжении последних нескольких лет, в центре большой политической интриги, которая еще только начинает раскручиваться, оказывается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Накануне он заявил, что в день проведения в стране выборов в органы местного самоуправления намерен вернуться в Тбилиси. И опубликовал даже авиабилет на эту дату из Киева. И вернулся, хотя власти первоначально заверяли граждан о том, что политик не пересекал границу страны.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, он не пересекал грузинскую границу, — говорил представитель МВД Александра Дарахвелидзе. — У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал с Украины». Представители правящей партии «Грузинская мечта» выражали сомнения в том, что он решится приехать, и напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел. Но потом, когда появились сообщения, что Саакашвили был задержан полицией в одном из жилых домов в Тбилиси, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти «имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины, в направлении Грузии, и этот процесс был под полным контролем». В этом как раз и состоит один из сюжетов интриги: если власти всё контролировали, то почему разыскиваемый по ряду преступлений Саакашвили сумел беспрепятственно проникнуть на территорию Грузии и держал в политическом напряжении Грузию почти целые сутки?

Как заявил нынешний председатель созданной Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, экс-президент «знал, на что идет, и сознательно пошел на этот шаг». По мнению эксперта из германского Фонда Маршалла Джонатана Каца, Саакашвили, «создавая в стране новую политическую реальность, полагает, что, даже находясь в тюрьме, но в Грузии, он имеет больше возможностей влиять на ход событий в стране, нежели будучи за ее пределами». Тем более что речь идет о выборах, которым придается огромное значение. Дело в том, что, согласно подписанному 19 апреля политическому соглашению («план Мишеля») между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США, предусматривается, что в случае, если «Грузинская мечта» на местных выборах получит менее 43% голосов, то должны будут назначены досрочные парламентские выборы.

Правящая партия затем аннулировала «план Мишеля», что вызвало резкую критику со стороны ряда американских сенаторов и европейских политиков, что еще более усугубляет складывающуюся сегодня ситуацию в Грузии. Тем более что опросы общественного мнения показывают: на выборах 2 октября большинство голосов получит «Грузинская мечта» — 49,6%, а «Нацдвижение» Саакашвили — 29,5%. Согласно опросам Национального-демократического института (NDI) и Международного республиканского института (IRI), «в стране слишком велико число неопределившихся избирателей». Поэтому «бросок в Грузию» Саакашвили призван, во-первых, как полагает директор региональных программ грузинского центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе, «мобилизовать оппозицию, которая почти мертва». Во-вторых, в случае поражения (что наиболее вероятно), партия Саакашвили заявит, что «выборы недействительны из-за допущенных властями массовых нарушений», и призовет к акциям протеста, что может бросить страну в ситуацию дестабилизации и хаоса.

Избирательный участок в Грузии. (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Именно такого сценария дальнейшего развития событий в Грузии опасаются многие американские и европейские эксперты и политики, заявляющие, что «Саакашвили пытается свергнуть в Тбилиси режим, к которому у Запада нет принципиальных претензий». В то же время они согласны с теми, кто утверждает, что в стране «осуществляется постановочный политический спектакль», драматургия которого предусматривает на данном этапе перемещение Саакашвили в эпицентр политического процесса в Грузии. Сейчас в республике находятся международные делегации для проведения мониторинга муниципальных выборов. Это наблюдатели от Европарламента и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, эксперты из американских NDI и IRI. От их оценки не только выборов, но и складывающейся политической ситуации во многом будет зависеть дальнейший ход событий.

В этой связи наблюдатели предупредили власти и оппозицию, что, каков бы ни был исход голосования, необходимо избежать напряженности и с достоинством принять результаты выборов. По всем признакам Саакашвили и его сторонники готовят серьезный бой, который они намерены дать в так называемый поствыборный период, ведь экс-президент в тюрьме — это постоянная нестабильность. Все политики в Грузии, кто у власти, кто в оппозиции, ищут сейчас пространство для маневра. В стране начинается игра такого уровня, когда ее исход спрогнозировать сложно, а события выходят за рамки местного значения. Хотя в Кремле пока не видят особых рисков дестабилизации обстановки в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «там, где Саакашвили, там всегда цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава Богу, не наш вопрос». Сегодня — да, а завтра?