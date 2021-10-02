Лондон, 2 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Исторический художественный фильм «Гладиатор» 2000 года получит продолжение. Об этом режиссёр картины Ридли Скотт заявил в интервью журналу Empire.

Цитата из к/ф «Гладиатор». реж Ридли Скотт. 2000. США, Великобритания На арене

Британский режиссёр в 83 года продолжает активную кинопроизводственную деятельность. В 2021 году фильмография режиссёра пополнится двумя картинами («Последняя дуэль» и «Дом Gucci»), выход которых запланирован на осень.

В интервью Empire режиссёр рассказал о дальнейших творческих планах. Следующим проектом Скотта станет исторический художественный фильм о приходе к власти Наполеона. Знаменитого полководца сыграет Хоакин Феникс.

Далее британский режиссёр рассчитывает снять продолжение фильма «Гладиатор». Скотт отметил, что уже ведётся работа над сценарием этого фильма.

Фильм «Гладиатор» вышел в мировой прокат в мае 2000 года. Картина был награждения пятью премия «Оскар» и другими наградами в сфере кинематографа.