Барнаул, 2 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Обнародованы данные об объём работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство» в Алтайском крае за январь-август 2021 года. Они свидетельствуют об увеличении индекса физического объема на 105,7% к соответствующему периоду прошлого года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Общий общем работ за этот период составил 46 252 956 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России выделит более 74 млрд рублей на строительство новых школ в регионах в рамках госпрограммы «Развитие образования». Соответствующее распоряжение было утверждено 24 сентября.

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