Киев, 2 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Планы Украины, согласно которым к 2030 году Киев должен «вернуть» Крым и Донбасс, представили депутаты украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» 1 октября на совещании в городе Трускавец (Львовская область).

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Представитель этой политический силы Марьяна Безуглая, которая является замглавойкомитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, опубликовала на своей странице в Facebook слайд с мероприятия. На изображении размечена подпись: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве недовольны тем, что Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит «Крымской платформы».