Парадайс, США, 2 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение с нулевым разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей шайбами отличились оформивший в матче дубль российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов (10-я и 47-я минуты), Алек Мартинес (30-я, в большинстве) и шведский форвард Вильям Карлссон (41-я).

Отметим, в следующем предсезонном матче «Вегас» 6 октября на выезде сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Лос-Анджелес» в этот же день примет у себя команду «Аризона Койотс».