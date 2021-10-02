В Красноярском крае изъяли особо крупную партию незаконного алкоголя
Ачинск, Красноярский край, 2 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края правоохранители изъяли из незаконного оборота особо крупную партию алкоголя в объёме более 4,2 тыс. литров. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В результате следственных действий, проведённых сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), в арендованном складе было обнаружено производство и хранение с целью дальнейшего сбыта немаркированной спиртосодержащей продукции. В организации незаконного оборота алкоголя подозреваются четверо местных жителей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Подозреваемые, которые полностью признают свою вину и оказывают содействие следствию, помещены под подписку о невыезде и надлежащее поведение.
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