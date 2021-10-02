Ачинск, Красноярский край, 2 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края правоохранители изъяли из незаконного оборота особо крупную партию алкоголя в объёме более 4,2 тыс. литров. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

В результате следственных действий, проведённых сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), в арендованном складе было обнаружено производство и хранение с целью дальнейшего сбыта немаркированной спиртосодержащей продукции. В организации незаконного оборота алкоголя подозреваются четверо местных жителей.

пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю «В ходе спецоперации, проведённый оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю, злоумышленники были задержаны. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 4200 литров алкогольной продукции на общую сумму 1,5 миллиона рублей».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемые, которые полностью признают свою вину и оказывают содействие следствию, помещены под подписку о невыезде и надлежащее поведение.

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